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«عائلات بأكملها مصابة».. مستشار الرئيس يحدد مدة موجة «كورونا» الرابعة

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«عائلات بأكملها مصابة».. مستشار الرئيس يحدد مدة موجة «كورونا» الرابعة «عائلات بأكملها مصابة».. مستشار الرئيس يحدد مدة موجة «كورونا» الرابعة

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مضيفا: «الأعداد تزداد بشكل تدريجي حتى تصل لذروة الموجة ثم يستقر عدد الحالات ثم يبدأ الانخفاض».

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «الموقف الوبائي والحالات المرصودة بشكل رسمي تشير إلى تزايد الأعداد ولكن ليس بصورة أعنف من الموجات السابقة».

وتابع: «الموقف الحالي يشبه الموجات السابقة، والملاحظ في الموجة الرابعة تواجد الإصابات في عائلات بأكملها».

وأكمل: «لا يوجد وقت محدد للموجة الرابعة ولكننا نتابع الموقف الوبائي يوما تلو الآخر حتى نصل لقمة الموجة، والتي من المتوقع أن تستمر لمدة شهر أو شهر ونصف ونأمل ألا تستمر أكثر من ذلك».

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