تفاصيل مبادرة حياة كريمة في أسوان .. تنفيذ مشروعات بتكلفة 16.5 مليار جنيه

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قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرى أسوان وصلت لأماكن لم نكن نحلم أن نتواجد بها ووصلت للقرى والكفور والنجوع.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أنه يتم متابعة مشروعات حياة كريمة في المحافظة ونسب التنفيذ من أجل الانتهاء في الوقت المحدد.

كشف محافظ أسوان أن أكبر 3 مراكز في المحافظة مستهدفين في مبادرة حياة كريمة وهم مركز أدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعيد الحقوق للمواطنين في القرى والنجوع من خلال مبادرة حياة كريمة. تابع اللواء أشرف عطية أن هناك تنافس بين الشركات من أجل الانتهاء من مبادرة حياة كريمة التي بلغ إجمالي مشاريعها في المحافظة 16.5 مليار جنيه.

استطرد محافظ أسوان أن نسبة الإنجاز في عدد من المشروعات وصلت إلى 90% ضمن مبادرة حياة كريمة، مشددا على أنه لن يتم السماح بتأخير في أي مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة، ويتم التواصل مع كل الوزارات لإزالة كل المعوقات لضمان الانتهاء من المشروعات في موعدها.

أشار اللواء أشرف عطية إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أصدر توجيهات بإزالة كل المعوقات أمام مشروعات مبادرة حياة كريمة، موضحا أن جائحة كورونا لم تمنعنا عن تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة التي تبلغ 662 مشروع حتى الأن في 31 قرية يتم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم إنشاء 88 مدرسة، كما تم تطوير 44 مكتب بريد ضمن مبادرة حياة كريمة. وشدد محافظ أسوان على أن الصرف الصحي من الأولويات الهامة في مبادرة حياة كريمة، والذي كان مأساة قبل تفعيل المبادرة.

وحول مشاكل المواطنين قال محافظ أسوان إنه يتم عقد جلسات استماع للمواطنين للتعرف على مشاكلهم، وسط سعي مستمر لتحقيق أحلام المواطنين وطموحاتهم من خلال مبادرة حياة كريمة. واختتم محافظ أسوان، قائلا إنه تم تدريب العاملين في القطاع السياحي من أجل التعامل مع السائح، كما تم تطوير ميدان محطة أسوان البداية للتغيير ويشعر المواطن بالتطوير والتحديث.