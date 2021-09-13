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نجم الريدز السابق : ليفربول وجد في محمد صلاح الهداف المستمر

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نجم الريدز السابق : ليفربول وجد في محمد صلاح الهداف المستمر نجم الريدز السابق : ليفربول وجد في محمد صلاح الهداف المستمر

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محمد صلاح قائد الوطني المصري الأول وفريق ليفربول الإنجليزي، تمكن من تسجيل هدفا مميزا خلال لقاء فريقه أمام ليديز يونايتد الأحد 12- 9 -2021 ضمت منافسات الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي موسمم 2021- 2022.

واحتل محمد صلاح المركز الثاني في ترتيب الهدافين للدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف برفقة لوكاكو دبابة تشيلسي، وخلفا برونو فيرنانديش، لاعب مانشستر يونايتد الذي يملك 4 أهداف. ويأتي كريستيانو رونالدو في المركز الثالث برصيد هدفين سجلها خلال أول لقائه الأول بقميص مانشستر يونايتد أمامد نيوكاسل يونايتد مساء السبت 11- 9 -2021.

المصرى اليوم

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