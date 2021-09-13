أليجري: يوفنتوس ليس مرشحًا للفوز بدوري الأبطال

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أقر ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس بأن فريقه ليس مرشحا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم لكن اذا تأهل لدور الثمانية على الأقل ستكون الفرص متاحة أمامه.

ووصل الفريق الإيطالي إلى نهائي دوري الأبطال مرتين في آخر سبعة مواسم لكنه خرج من دور 16 في الموسمين الماضيين.

وأبلغ أليجري مؤتمرا صحفيا قبل افتتاح مشواره في مالمو غدا الثلاثاء «كان يوفنتوس يعتبر من المرشحين في السنوات الأخيرة لأنه خاض نهائيين».

وأضاف «الآن، بعد التحدث مع الرئيس، الهدف هو التأهل لدور الثمانية بعد ما حدث في آخر موسمين، وعند الوصول لهذه النقطة أي شيء قد يحدث. يجب أن نحاول الفوز باللقب من هذه النقطة، هذا العام لسنا ضمن المرشحين لكن هذا لا يعني أننا لا نملك الرغبة في الفوز. الأمران مختلفان».

وبعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الرابع بدوري الدرجة الأولى الإيطالي تحت قيادة المدرب السابق أندريا بيرلو واصل يوفنتوس التعثر منذ عودة أليجري لبدء فترة ثانية في مايو آيار الماضي.

ونال نقطة واحدة من أول ثلاث مباريات بالدوري عقب الخسارة 2-1 من نابولي يوم السبت وبرر أليجري ذلك بأخطاء كان يمكن تفاديها.

وأوضح «الأمور ليست على ما يرام حاليا رغم أن الأداء كان مقبولا. حدثت الكثير من الأخطاء الفردية» مضيفًا «يجب أن ندافع بشكل أفضل في الضربات الثابتة ويوم السبت (أمام نابولي) اتخذنا قرارات سيئة في الملعب ويجب أن نركز غدا».

ويغيب المهاجمان فيدريكو كييزا وفيدريكو برنارديسكي عن الرحلة إلى السويد بعد أن أكد أليجري عدم تعافيهما في الوقت المناسب.