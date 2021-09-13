النصر ضد تركتور | المشاهدة والموعد والتشكيل المتوقع

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يلتقي فريق النصر ضد تركتور الإيراني في إطار مباريات دور الـ16 من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 غدًا الثلاثاء على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

سيتم نقل مباراة النصر السعودي وتركتور الإيراني على قناة بي إن سبورت 1 hd كما ستبث قناة ssc اللقاء مع وجود استديو تحليلي قبل وبعض اللقاء بتواجد أبرز نجوم الكرة السعودية، إلى جانب منصة شاهد الإلكترونية.

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وسيوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة الآسيوية خدمة متابعة أحداث لقاء النصر ضد تركتور الإيراني بشكل لحظي مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

وستنطلق المواجهة المرتقبة غدًا الثلاثاء عند الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة على شاشة ssc 7 الذي يمكن استثباله عبر القمر الصناعي عرب سات.

وتعد بطولة دوري أبطال آسيا 2021 هو الحدث الأهم الذي تقوم القناة بتغطيته حيث توفر متابعة مستمرة للحدث بوجود استديو تحليل قبل وبعد اللقاء يضم أبرز النجوم السابقين ويمكنكم المتابعة من خلال تردد ssc7 إلى جانب قنوات الباقة.

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ومن المنتظر أن تحصل باقة قنوات ssc على العديد من الحقوق القارية والدولية على صعيدي الأندية والمنتخبات خلال الفترة المقبلة من ضمنها مواجهة النصر ضد تراكتور مع تشفير إحدى القنوات على أن تكون متاحة ومفتوحة داخل المملكة العربية السعودية فقط.

كما يمكن للمشاهد العربي استقبال قناة ssc الرياضية عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال معلومات الإخال التالي.

التردد الاستقطاب الترميز معدل الخطا 12418 افقي 27500 4/3

تشكيل النصر السعودي أمام تركتور الإيراني

ويعاني المدير الفني البرازيلي لفريق النصر السعودي مانو مينيز من غيابات مؤثرة خلال مواجهة تراكتور الإيراني يأتي في مقدمتها عبدالله مادو وعبدالرازق حمد الله إلى جانب عبدالمجيد الصليهم.

ومن المتوقع أن يدخل الفريق السعودي مواجهة دوري أبطال آسيا 2021 بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: وليد عبدالله.

خط الدفاع: سلطان الغنام- محمد قاسم- محمد آل فتيل- حمد آل منصور.

خط الوسط: عبدالله الخيبري- على الحسن.

خط الهجوم: فينسينت أبوبكر- البرازيلي تاليسكا- الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف- سامي النجعي.

يذكر أن النصر السعودي قد بلغ الدور ثمن النهائي عقب تصدره جدول ترتيب المجموعة الرابعة فيما حل تراكتور الإيراني وصيفًا خلف الشارقة الإماراتي في المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا 2021.