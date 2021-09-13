أعلن برشلونة الإسباني موعد مباراته أمام الزمالك المصري في بطولة العالم لأندية كرة اليد «سوبر جلوب»، المقامة بالسعودية خلال الفترة من 5 وحتى 10 أكتوبر المقبل.
ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام السابعة من مساء يوم 6 أكتوبر، بمستهل لقاءات الفريقين في البطولة المونديالية. ويشارك الفريق الكتالوني في البطولة بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا على حساب نظيره ألبورج الدنماركي.
فيما صعد الفارس الأبيض عقب الفوز على مواطنه الأهلي بنتيجة 28-27 في نهائي كأس السوبر الأفريقي، في مباراة كان نجمها الأول قائد الزمالك أحمد الأحمر الذي سجل 8 أهداف. ومن سيحجز بطاقة التأهل بين الزمالك وبرشلونة، سوف يلتقي في نصف النهائي مع الفائز من المواجهة بين النور السعودي وبينهيروس البرازيلي.