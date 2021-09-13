أخبار عاجلة

بدلًا عن التفجير والضعف.. أسبوع يكفيك لـ"هزيمة سرطان البروستاتا"! -
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 228 مليونًا و4.6 ملايين وفاة -
نجران.. رياح نشطة وأتربة تتواصل حتى 6 مساءً -
كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع -
كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

موعد مشاهدة مباراة ضد برشلونة بث مباشر في للأندية لكرة اليد

Print
موعد مشاهدة مباراة الزمالك ضد برشلونة بث مباشر في كأس العالم للأندية لكرة اليد موعد مشاهدة مباراة ضد برشلونة بث مباشر في للأندية لكرة اليد

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب


أعلن برشلونة الإسباني موعد مباراته أمام المصري في بطولة العالم لأندية كرة اليد «سوبر جلوب»، المقامة بالسعودية خلال الفترة من 5 وحتى 10 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام السابعة من مساء يوم 6 أكتوبر، بمستهل لقاءات الفريقين في البطولة المونديالية. ويشارك الفريق الكتالوني في البطولة بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا على حساب نظيره ألبورج الدنماركي.

فيما صعد الفارس الأبيض عقب الفوز على مواطنه الأهلي بنتيجة 28-27 في نهائي كأس السوبر الأفريقي، في مباراة كان نجمها الأول قائد الزمالك أحمد الأحمر الذي سجل 8 أهداف. ومن سيحجز بطاقة التأهل بين الزمالك وبرشلونة، سوف يلتقي في نصف النهائي مع الفائز من المواجهة بين النور السعودي وبينهيروس البرازيلي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إسماعيل يوسف يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك

إسماعيل يوسف يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك

أسامة نبيه يوجه رسالة إلى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك

أسامة نبيه يوجه رسالة إلى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك

ميدو يهاجم مجلس مرتضى منصور: «ورط الزمالك في ملايين»

ميدو يهاجم مجلس مرتضى منصور: «ورط الزمالك في ملايين»

نجم الزمالك السابق: النادي يواجه أخطاء أشخاص سابقين.. وما فعلته اللجنة الحالية «إعجاز»

نجم الزمالك السابق: النادي يواجه أخطاء أشخاص سابقين.. وما فعلته اللجنة الحالية «إعجاز»