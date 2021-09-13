أخبار عاجلة

بدلًا عن التفجير والضعف.. أسبوع يكفيك لـ"هزيمة سرطان البروستاتا"! -
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 228 مليونًا و4.6 ملايين وفاة -
نجران.. رياح نشطة وأتربة تتواصل حتى 6 مساءً -
كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع -
كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

إنبي يتعاقد مع ظهير العين السعودي

Print
إنبي يتعاقد مع ظهير العين السعودي إنبي يتعاقد مع ظهير العين السعودي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح مسئولو نادي إنبي برئاسة مصطفى الأمير، في التعاقد مع الغاني ماساهودو الحسن، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد انبي مع ماساهودو، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، في صفقة انتقال حر، وذلك بناء على طلب حلمي طولان، المدير الفني، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز.

ودعم انبي صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع كل من عمر عدلي مدافع المريخ البورسعيدي، أحمد جمعة، مهاجم النادي المصري، حسام عرفات، جناج وادي دجلة، مصطفى جمال، لاعب خط وسط طلائع الجيش.

يُذكر أن انبي يستعد لخوض مباراة الأهلي، المقرر لها 25 سبتمبر الجاري، ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

ليبيا.. تحطم مروحيتين أثناء تدريبات لقوات الجيش ومصرع طاقم إحداهما

ليبيا.. تحطم مروحيتين أثناء تدريبات لقوات الجيش ومصرع طاقم إحداهما

كريم حافظ: استدعائي للمنتخب «مفاجأة»..ولم أتلق عروضًا من مصر

كريم حافظ: استدعائي للمنتخب «مفاجأة»..ولم أتلق عروضًا من مصر