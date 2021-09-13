إنبي يتعاقد مع ظهير العين السعودي

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نجح مسئولو نادي إنبي برئاسة مصطفى الأمير، في التعاقد مع الغاني ماساهودو الحسن، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد انبي مع ماساهودو، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، في صفقة انتقال حر، وذلك بناء على طلب حلمي طولان، المدير الفني، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز.

ودعم انبي صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع كل من عمر عدلي مدافع المريخ البورسعيدي، أحمد جمعة، مهاجم النادي المصري، حسام عرفات، جناج وادي دجلة، مصطفى جمال، لاعب خط وسط طلائع الجيش.

يُذكر أن انبي يستعد لخوض مباراة الأهلي، المقرر لها 25 سبتمبر الجاري، ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.