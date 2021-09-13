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«طلبت الدعاء لها».. ملك قورة تعلن عن خبر صادم لجمهورها

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«طلبت الدعاء لها».. ملك قورة تعلن عن خبر صادم لجمهورها «طلبت الدعاء لها».. ملك قورة تعلن عن خبر صادم لجمهورها

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أعلنت الفنانة الشابة ملك قورة، عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر خاصية «الأستورى»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وكتبت: «إيجابى كورونا وطالبت الجمهور بالدعاء لها، وكل من خالطها بالذهاب لإجراء التحاليل الأزمة».

يذكر أن الفنانة ملك قورة يعرض لها في دور العرض فيلم «200 جنيه، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.


فيلم «200 جنيه»، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى ،أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى ،مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

المصرى اليوم

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