أخبار عاجلة

بدلًا عن التفجير والضعف.. أسبوع يكفيك لـ"هزيمة سرطان البروستاتا"! -
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 228 مليونًا و4.6 ملايين وفاة -
نجران.. رياح نشطة وأتربة تتواصل حتى 6 مساءً -
كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع -
كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

اتفاقية لتنمية الغطاء النباتي لمحمية الملك سلمان الملكية

Print
اتفاقية لتنمية الغطاء النباتي لمحمية الملك سلمان الملكية اتفاقية لتنمية الغطاء النباتي لمحمية الملك سلمان الملكية
وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اتفاقية تعاون مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية في مقر المركز بالرياض، وذلك بهدف التعاون في تنمية الغطاء النباتي وتنوعه بالمحمية..

ووقع عن المركز الرئيس التنفيذي الدكتور خالد بن عبد الله العبد القادر، فيما وقع عن الهيئة الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله بن أحمد العامر.

وأوضح العبد القادر أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود المركز في تنمية وتطوير الغطاء النباتي في المحميات الطبيعية بالمملكة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية في تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال تنمية الغطاء النباتي في المواقع التابعة للمحميات، وإثراء التنوع النباتي بها، وذلك من خلال مشاريع وبرامج وفعاليات مشتركة تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. من جانبه، أبان الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أن مذكرة التعاون تهدف إلى تنمية الغطاء النباتي والمحافظة على التنوع النباتي في المحمية، ونشر المعرفة والتوعية بأهمية تنمية الغطاء النباتي من خلال إشراك المجتمعات المحلية في برامج وأنشطة تساعد على تبَنّي سلوكيات وأنماط حياة تعزز الاستدامة البيئية، إضافة إلى تفعيل البحوث والدراسات البيئية المشتركة لتحقيق أهداف المحمية في تنمية الغطاء النباتي واستعادة وحفظ الموائل الأساسية للمحمية. وتغطي مجالات التعاون بين المركز والمحمية تطوير القدرات الوطنية في مجال تنمية الغطاء النباتي، ودراسة الربط الإلكتروني بالدراسات المشتركة، وتزويد المراكز البيئية بالبيانات والمعلومات اللازمة، إضافة إلى التعاون مع المنظمات البيئية العالمية على النطاق المحلي والإقليمي والعالمي في مجال تنمية الغطاء النباتي.

كما تشمل مجالات التعاون المشاركة في إطلاق برامج التوعية المجتمعية ومبادرات تنمية الغطاء النباتي في المحمية، وتبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة، وكذلك التعاون من أجل تعزيز الوعي البيئي من خلال المشاركة في المناسبات البيئية الوطنية المعتمدة والأيام العالمية المتعلقة بالبيئة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية بالإسهام في إيصال الرسائل التوعوية البيئية.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | مشروع صحي سعودي لسلامة المرضى

عاجل | مشروع صحي سعودي لسلامة المرضى

السعودية تحقق تفوقا عالميا في الخدمات الإلكترونية والتفاعل مع المواطنين

السعودية تحقق تفوقا عالميا في الخدمات الإلكترونية والتفاعل مع المواطنين

استخدام السجل المدني في عروض اليوم الوطني مخالفة

استخدام السجل المدني في عروض اليوم الوطني مخالفة

القبض على مواطنين للاستعراض بإطلاق النار

القبض على مواطنين للاستعراض بإطلاق النار