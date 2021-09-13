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محمد صلاح يحتفل يهدفه المائة في الدوري الإنجليزي وسط كلوب ولاعبي ليفربول ( وصور)

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محمد صلاح يحتفل يهدفه المائة في الدوري الإنجليزي وسط كلوب ولاعبي ليفربول (فيديو وصور) محمد صلاح يحتفل يهدفه المائة في الدوري الإنجليزي وسط كلوب ولاعبي ليفربول ( وصور)

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محمد صلاح يسجل أول هدفين في شباك الأرسنال في المباراة التي فاز بها تشيلسي بسداسية دون رد، وسجل محمد صلاح هدفه الثاني في شباك نيوكاسل يونايتد عام 2013 – 2014.

محمد صلاح يسجل أول هدف بقميص ليفربول في شباك واتفورد، ثم هدفا ثانيا في شباك الأرسنال، ثم سجل 9 مرات في شباك ست هام هز شباكه 9 مرات في 8 مباريات، ويأتي خلفه كل من بورنموث وواتفورد «8 أهداف»، في 6 مباريات ضد كل منهما.

وفي شباك كريستال بالاس، سجل محمد صلاح 6 أهداف، بينما سجل 5 في مرمى كل من نيوكاسل وتوتنهام وبرايتون. وتلقى مانشستر سيتي من صلاح 4 أهداف، ونال مانشستر يونايتد نصيبه بهدفين، أما تشيلسي فقد هز الفرعون المصري شباكه 3 مرات.

لمشاهدة سجل أهداف محمد صلاح بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال مشوار مئويته اضغط هنا

المصرى اليوم

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