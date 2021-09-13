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«مكرم» اهتمام الدولة بحقوق المصريين بالخارج يصب في صالح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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«مكرم» اهتمام الدولة بحقوق المصريين بالخارج يصب في صالح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «مكرم» اهتمام الدولة بحقوق المصريين بالخارج يصب في صالح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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تحدثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن عودة مواطن مصري مقيم في العاصمة النيجيرية أبوجا، بعد إرسال طائرة إسعاف خاصة، مجهزة خصيصا لاستقباله، بعد تدهور حالته الصحية، إذ دخل في حالة غيبوبة، إثر مشكلات صحية متعددة لحقت به، مثل الإصابة بالملاريا والفشل الكلوي.

وقالت مكرم، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبدالفتاح ببرنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»، إن هذا المشهد وغيره مثل مشاهد عودة المواطن المصري المريض من الإمارات، وعودة المصريين من أفغانستان في الأزمة الأخيرة، وعودة المصريين من الصين ببداية أزمة كورونا؛ هي مشاهد تصب في صالح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي احتفلنا بإطلاقها بحضور الرئيس عبدالفتاح مؤخرا.

أضافت: «هذا المشهد يسلط الضوء على اهتمام الدولة المصرية بحقوق المواطن المصري بالخارج، حق المواطن بالخارج أن تنظر له الدولة وتُلبي حقوقه وحتياجاته وتتواصل معه».

المصرى اليوم

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