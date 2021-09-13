«هيئة الدواء»: لا تعارض بين الحصول على لقاح كورونا والأنفلونزا الموسمية

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قالت الدكتورة شيرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، إنه من المتعارف عليه أن كافة الفيروسات يحدث لها تحورات بشكل سريع، ولذلك فإن لقاح الأنفلونزا الموسمية يتم تطويره سنويًا ليواكب الفيروسات وتطورها.

وأضافت «شيرين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الإثنين، أن شركات الدواء قامت بتطوير لقاح الأنفلونزا الموسمية وأصبح موجود حاليًا في مصر، موضحة أن لقاحات الأنفلونزا الموسمية يتم استيرادها من الخارج.

وتابعت، أن هيئة الدواء المصرية هي المنوط بها توافر اللقاحات والمستحضرات وحاليًا متواجد في مصر، موضحًا أن الأعراض الخاصة بالأنفلونزا الموسمية مشابه بشكل عام للأعراض المصاحبة لفيروس كورونا.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، أن لقاح الأنفلونزا الموسمية لا يقي من الإصابة بنسبة 100 % ولكنه يضمن الوقاية بنسبة معينة أو تقليل للمضاعفات، موضحة أن الفئات السمتهدفة هم الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والذين يعانوا من نقص المناعة والحوامل.

وأشارت إلى أن موسم الأنفلونزا الموسمية هو شهري سبتمبر وأكتوبر، موضحة أن الأطفال من سن 6 أشهر يمكنهم الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، كما أنه لا تعارض من الحصول على لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا الموسمية، ولكن ينصح أن يكون هناك فارق زمني بينهم 14 يوم، لتخفيف الأعراض على متلقي اللقاح، وتتبع الآثار الجانبية للقاح الأنفلونزا وغيرها.

وأوضحت، أن هناك حالات لا يمكن أن تحصل على لقاح الأنفلونزا، وهم الأطفال أقل من 6 أشهر، والأشخاص الذين يعانوا من حساسية من أي مكون من مكونات لقاح الأنفلونزا بشكل واضح يعني.