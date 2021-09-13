مستشار الرئيس يكشف تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

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كشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.

وقال «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، إن الإعلامي وائل الإبراشي يتلقى علاجه بعد تعافيه من فيروس كورونا معقبا: «هناك متابعة له حتى يمن الله عليه بالشفاء».

وأشار الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إلى أن العلاج يتوقف على تطورات الحالة والاستجابة للعلاج، موضحا أنه لا يمكن تحديد مدة معينة للعلاج، متابعا: «ندعو الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل».