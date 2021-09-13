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قال فاروق الأدغم، مواطن فلسطيني، إن الشعب المصري لم يقصر مع الشعب الفلسطيني وقدم له كل الخير.

وروى الأدغم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، معاناة ابنته مع مرض نادر، قائلا إنها تبلغ من العمر 23 عاما، متزوجة ولديها طفل، وتعاني من مشكلة في بطنها وأجرت جراحة 50 غرزة، وتبين أنها تعاني من مرض وراثي يصيب شخصا بين كل مليون.

وأردف أنها تحصل على العلاج منذ 3 سنوات بصفة شهرية ولكنها لم تحصل على الجرعة المقررة منذ شهرين.

وأكد أن الأطباء في قطاع غزة أوصوها باستئصال 4 أمتار من الأمعاء، والتي يبلغ طولها 5 أمتار، من ثم زرع أمعاء جديدة.

وناشد الأدغم الرئيس السيسي والحكومة المصرية لخدمته في مرافقة ابنته إلى مصر لتلقي العلاج الذي لا يتوفر في فلسطين.