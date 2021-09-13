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تحتاج استئصال 4 أمتار من الأمعاء وزرع أخرى جديدة.. فلسطيني يناشد لعلاج ابنته في

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تحتاج استئصال 4 أمتار من الأمعاء وزرع أخرى جديدة.. فلسطيني يناشد السيسي لعلاج ابنته في مصر تحتاج استئصال 4 أمتار من الأمعاء وزرع أخرى جديدة.. فلسطيني يناشد لعلاج ابنته في

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قال فاروق الأدغم، مواطن فلسطيني، إن الشعب المصري لم يقصر مع الشعب الفلسطيني وقدم له كل الخير.

وروى الأدغم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، معاناة ابنته مع مرض نادر، قائلا إنها تبلغ من العمر 23 عاما، متزوجة ولديها طفل، وتعاني من مشكلة في بطنها وأجرت جراحة 50 غرزة، وتبين أنها تعاني من مرض وراثي يصيب شخصا بين كل مليون.

وأردف أنها تحصل على العلاج منذ 3 سنوات بصفة شهرية ولكنها لم تحصل على الجرعة المقررة منذ شهرين.

وأكد أن الأطباء في قطاع غزة أوصوها باستئصال 4 أمتار من الأمعاء، والتي يبلغ طولها 5 أمتار، من ثم زرع أمعاء جديدة.

وناشد الأدغم الرئيس والحكومة المصرية لخدمته في مرافقة ابنته إلى لتلقي العلاج الذي لا يتوفر في فلسطين.

المصرى اليوم

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