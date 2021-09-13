محافظ سوهاج يتابع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي فى 3 مناطق

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ترأس اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إجتماعاً للوقوف على آخر مستجدات العمل بمشروعات الصرف الصحي في مركز المنشاة، وحي شرق مدينة سوهاج، وحي الكوثر. جرى الإجتماع بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمهندس حيدر عبدالعال وكيل وزارة الإسكان، ويوسف حلمي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة، وعامر عوض رئيس حي شرق مدينة سوهاج، وهلال زكي رئيس حي الكوثر .

ناقش الإجتماع الموقف التنفيذى للعمل بمحطة مشروع الصرف الصحي بمنطقة «سيتي» بحي شرق مدينة سوهاج، ووجه المحافظ رئيس الحي بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتوفير كافة أوجه الدعم لسرعة إنهاء الإجراءات والتراخيص اللازمة الخاصة بالمشروع، حيث يخدم المشروع منطقة سيتي، بالإضافة إلى قرى «قلفاو، وباجا، وسعدالله، ونجع شلبي».

وشدد محافظ سوهاج، أثناء استعراض الأعمال الخاصة بمشروع صرف صحي مدينة المنشاة، على ضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية خلال تنفيذ الأعمال، حفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين بالمشروع، موجهاً رئيس الهيئة ورئيس مركز ومدينة المنشاة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات المخالفة.

وأكد المحافظ، أهمية التنسيق مع شركات «المياه، والغاز، والإتصالات، والكهرباء» وعمل محاضر إنضماميه للإنتهاء من جميع أعمال المرافق تمهيداً للبدء في أعمال الرصف والتجميل، موجهاً بالتنسيق الفوري بين مديرية الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وحي الكوثر، لمعاينة مشروع الصرف الصحى بحى الكوثر على أرض الواقع، ووضع خطة عاجلة للإنتهاء من الأعمال بالمشروع في أسرع وقت ممكن، ومد الخدمة إلى عمارات الإسكان الإجتماعي بالحى.