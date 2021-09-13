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توقع غداً اتفاقيات مع «أسترازينيكا» و«فايزر» لتصنيع لقاحات كورونا محلياً

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السعودية توقع غداً اتفاقيات مع «أسترازينيكا» و«فايزر» لتصنيع لقاحات كورونا محلياً توقع غداً اتفاقيات مع «أسترازينيكا» و«فايزر» لتصنيع لقاحات كورونا محلياً

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تستعد المملكة العربية غداً لتوقيع اتفاقيات مع شركات دواء عالمية بينها «أسترازينيكا» البريطانية و«فايزر» الأمريكية لتصنيع لقاحات في المملكة، ضمن فعاليات قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية التي تنطلق غداً في الرياض، بحضور وزراء المالية والاستثمار والصحة والصناعة.

حسب مصادر مطلعة تحدثت لـ« الشرق مع بلومبرج» سيتم توقيع أكثر من مذكرة تفاهم في مجال التصنيع الدوائي والتقنية الطبية بين عدد من الشركات العالمية المتخصصة في تلك المجالات وبين وزارة الاستثمار والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

تناقش القمة العديد من الموضوعات العلمية، منها الفرص والتحديات المتعلقة بالتقنية الحيوية الطبية في السعودية، واستراتيجية الاستثمار نحو التكنولوجيا الحيوية الطبية، ودور التكنولوجيا الحيوية في تطوير الأدوية واللقاحات والعلاجات الخلوية والجينية.

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