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تستعد المملكة العربية السعودية غداً لتوقيع اتفاقيات مع شركات دواء عالمية بينها «أسترازينيكا» البريطانية و«فايزر» الأمريكية لتصنيع لقاحات فيروس كورونا في المملكة، ضمن فعاليات قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية التي تنطلق غداً في الرياض، بحضور وزراء المالية والاستثمار والصحة والصناعة.

حسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«اقتصاد الشرق مع بلومبرج» سيتم توقيع أكثر من مذكرة تفاهم في مجال التصنيع الدوائي والتقنية الطبية بين عدد من الشركات العالمية المتخصصة في تلك المجالات وبين وزارة الاستثمار والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

تناقش القمة العديد من الموضوعات العلمية، منها الفرص والتحديات المتعلقة بالتقنية الحيوية الطبية في السعودية، واستراتيجية الاستثمار نحو التكنولوجيا الحيوية الطبية، ودور التكنولوجيا الحيوية في تطوير الأدوية واللقاحات والعلاجات الخلوية والجينية.