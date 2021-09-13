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وزير قطاع الأعمال: 55 مليون جنيه أجور عمال «الحديد والصلب بحلوان» شهريا.. و«ده ميرضيش حد»

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وزير قطاع الأعمال: 55 مليون جنيه أجور عمال «الحديد والصلب بحلوان» شهريا.. و«ده ميرضيش حد» وزير قطاع الأعمال: 55 مليون جنيه أجور عمال «الحديد والصلب بحلوان» شهريا.. و«ده ميرضيش حد»

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كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، تفاصيل تعويضات نهاية الخدمة للعاملين بشركة الحديد والصلب بحلوان- تحت التصفية، قبل اعتمادها.

وقال توفيق، خلال مداخلة مع برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»: «الاتفاق بين وزارة قطاع الأعمال، مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، يشهد مرحلته النهائية، فاضل تفصيلة أو اتنين فيه اختلاف فيها مع النقابة لسه، ونأمل أن الموضوع يخلص».

وتابع: «نحن نتحمل 55 مليون جنيه أجور تتحملها الشركة القابضة للصناعات المعدنية كل شهر، وده أمر ميرضيش حد، ونبذل قصارى جهدنا لكي نفي بالالتزامات اللي على الشركة للعاملين».

وأشار إلى أنه سيتم تعويض عمال مصنع الحديد والصلب، وسيكون الحد الأدنى للتعويض 225 ألف جنيه، بينما الحد الأقصى سيصل لـ450 ألف جنيه، مضيفا: «أنا مقدرش أعمل أكتر من كده، ده أكتر من الموجود في القانون».

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