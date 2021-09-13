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محامٍ: عدم احتشام الفتاة ليس مبررًا للتحرُّش بها

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محامٍ: عدم احتشام الفتاة ليس مبررًا للتحرُّش بها محامٍ: عدم احتشام الفتاة ليس مبررًا للتحرُّش بها
قال: خلاف في اعتبار طلب الشاب منها "سنابها أو رقم جوالها" تحرُّشًا

محامٍ: عدم احتشام الفتاة ليس مبررًا للتحرُّش بها

أكد المحامي سلطان العنزي أن عدم احتشام الفتاة ليس مبررًا للتحرُّش بها.

‪وقال "العنزي" لبرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية في حلقة ناقشت كيفية إثبات واقعة التحرش، وما هي الجهة المختصة: "بعض الشباب يستسهل التحرُّش، ويعتبره رادعًا للفتاة المتبرجة التي خرجت دون المحافظة على الذوق العام والآداب العامة، مثل كشف شعرها، أو ظهور أحد مفاتن جسدها من عباءتها.. وهذا لا يعطي الشاب المبرر للتحرُّش بها، ولا يجوز له هذا الفعل مهما كانت الأحوال، فهو محاسَب وفق نظام التحرش".

وحول طلب الشاب من الفتاة "سنابها أو رقم جوالها" هل يُعدُّ ًا؟ أوضح المحامي سلطان العنزي أن "هذه المسألة فيها خلاف؛ فبعضهم قال إنها ليست تحرشًا وإنما مخالفة للذوق العام والآداب العامة؛ ويعاقَب من قِبل المحكمة، والآخر قال إن كان خلف ذلك الاعتداء أو التحرش أو المساس بحرية الشخص وكرامته وجسده، وربط علاقة محرمة، فيُعدُّ في هذه الحالة تحرشًا!".

وأشار إلى أن العقوبة في جرائم التحرش تصل إلى خمس سنوات سجنًا، وغرامة مالية 300 ألف ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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