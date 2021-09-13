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"النصر" يواجه "تراكتور" في ثُمن نهائي "آسيا".. والأزمات تضرب الفريقين!

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على ملعب جاسم بن حمد في نادي السد في العاصمة القطرية الدوحة

تترقب جماهير نادي النصر والجماهير عامة، مباراة الفريق السعودي ضد تراكتور الإيراني في مباراة دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

المباراة ستقام غداً الثلاثاء، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الرياض على ملعب جاسم بن حمد في نادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

يواجه كلا الفريقين مشاكل فنية كبيرة قبل بداية اللقاء إذ يعاني النصر من غياب قلبي الدفاع الأساسيين فونيس موري لعدم القيد الآسيوي وعبدالإله العمري للإصابة كما يغيب أيضاً اللاعب عبدالله مادو وعلي لاجامي وعبدالمجيد الصليهم وعبدالرزاق حمدالله.

الفريق الإيراني هو الآخر يعاني من مشاكل فنية كبيرة وإدارية حيث تتكون قائمته من 16 لاعب فقط بسبب إصابات كورونا كما أعلن مديره الفني ورئيس النادي رحيلهما المفاجئ عن الفريق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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