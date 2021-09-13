"حمدوك" يستقبل وزير البيئة على هامش "ملتقى الاستثمار السعودي السوداني"

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استعرضا العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة في المجالات كافة

استقبل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك بمكتبه اليوم، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي رئيس وفد المملكة المشارك في ملتقى الاستثمار السعودي السوداني، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وعبّر رئيس الوزراء السوداني خلال اللقاء عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية لدعوة السودان للمشاركة في منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في أكتوبر المقبل بالرياض.

واستعرض اللقاء العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة في المجالات كافة، خصوصًا في مجالات الاستثمار والتعاون الإقليمي.