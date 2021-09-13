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مركز الرعاية الصحية الأولية بمخطط 7 بالشرائع يحصل على الاعتماد "سباهي"

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مركز الرعاية الصحية الأولية بمخطط 7 بالشرائع يحصل على الاعتماد "سباهي" مركز الرعاية الصحية الأولية بمخطط 7 بالشرائع يحصل على الاعتماد "سباهي"
بعد تحقيق الشروط المطلوبة واجتياز التقييم الشامل والالتزام بتطبيق معايير الجودة

مركز الرعاية الصحية الأولية بمخطط 7 بالشرائع يحصل على الاعتماد

حقق مركز الرعاية الصحية الأولية بمخطط 7 الشرائع بمكة المكرمة شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "CBAHI" بعد تحقيق معايير الاعتماد المطلوبة للمتطلبات الأساسية للسلامة واجتياز التقييم الشامل والالتزام بتطبيق معايير الجودة وتوفير أقصى درجات الخدمات التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

من جانب آخر رفع مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بمخطط 7 بالشرائع عبدالله خلف الجعيد الشكر إلى إدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة على دعمها اللا محدود والمستمر للمركز كما أشكر زملائي من جميع الأقسام في المركز على جهودهم التي أثمرت بنجاح المركز في تطبيق معايير اعتماد الجودة وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية "CBAHI" .

ويعد مركز الرعاية الصحية الأولية بمخطط 7 بالشرائع بمكة المكرمة أحد المراكز النموذجية في مكة المكرمة ويحتوي على كل التجهيزات الطبية والخدمة التي تقدم للمواطنين والمقيمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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