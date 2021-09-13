رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع مدافع سموحة

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أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد رسيمًا مع محمود البدري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد سيراميكا مليوباترا مع محمود البدري، لمدة ٣ مواسم، ليكون الصفقة الثانية خلال الموسم المقبل، بعد المهاجم باسم مرسي.

وحصلت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على توقيع اللاعب في الساعات الماضية،، ويخضع للكشف الطبي غدًا على أن ينتظم في تدريبات الفريق بعدها مباشرة، استعدادًا لبدء للموسم الجديد.

وتواصل إدارة سيراميكا كليوباترا مفاوضاتها الفترة القادمة من أجل توفير كافة طلبات الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، وذلك من أجل تحقيق نتائج ايجابية خلال الموسم القادم.