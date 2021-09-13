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بلينكن يعلن تقديم 64 مليون دولار لأفغانستان

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بلينكن يعلن تقديم 64 مليون دولار لأفغانستان بلينكن يعلن تقديم 64 مليون دولار لأفغانستان

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن تقديم 64 مليون دولار لمساعدة المدنيين في أفغانستان، متعهدا بمواصلة العمل لإجلاء الأمريكيين وغيرهم عن أفغانستان.

وخلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، قال بلينكن إن مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID «ستلبي الاحتياجات الصحية والغذائية وتعالج مخاوف النساء والأطفال والأقليات وستساعد المزيد من الأطفال ذكورا وإناثا على العودة إلى المدرسة».

وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد أعلنت أن هذه الأموال «ستقدم عبر المنظمات المستقلة، مثل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وسيوجه الدعم مباشرة إلى الأفغان الذين يواجهون الآثار الناجمة عن انعدام الأمن والصراعات والكوارث الطبيعية المتكررة بالإضافة إلى وباء كورونا».

وفي سياق متصل نبه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، يوم الاثنين، إلى تفاقم الوضع الإنساني في أفغانستان، قائلا إن أفغانيا واحدا من بين كل ثلاثة في البلاد لن يكون بوسعه الحصول على طعام. وأكد جوتيريس، في مستهل مؤتمر جنيف، الحاجة إلى المزيد من التمويل لأجل دعم المساعدات المقدمة للشعب الأفغاني.

وتنظم الأمم المتحدة مؤتمرا للمساعدات في جنيف الاثنين في مسعى لجمع أكثر من 600 مليون دولار لأفغانستان، محذرة من أزمة إنسانية في البلد الآسيوي بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على وجوب العمل من أجل ضمان احترام حقوق المرأة في أفغانستان، وسط مخاوف من تبعات حكم طالبان التي دخلت العاصمة كابول، في 15 من أغسطس الماضي.

المصرى اليوم

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