رئيس طنطا: لا يليق باتحاد الكرة أن تديره لجنة مؤقتة

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قال فايز عريبي، رئيس نادي طنطا، إنه لا يليق بمصر أن يدار أكبر اتحاد رياضي فيها من خلال لجنة مؤقتة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك لجنة عمومية غير عادية دعت إلى عقد انتخابات لاختيار مجلس إدارة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوضح الكابتن فايز عريبي، رئيس نادي طنطا، أن القائمين على إدارة الاتحاد حاليا هم منوط بهم تنفيذ مطالبات الجمعية العمومية غير العادية.

واختتم خلال قناة صدى البلد، أي اتحاد رياضي لا يملك رفاهية رفض مطالبات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.