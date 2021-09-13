15 سبتمبر.. «ألسن عين شمس» تفتح باب تنسيق رغبات الطلاب الجدد 2021/2022

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أعلنت الدكتورة سلوي رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب تنسيق الرغبات للطلاب الجدد للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١، بداية من يوم الاربعاء الموافق ١٥ من سبتمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، د.عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف د.ناصر عبدالعال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضحت أنه يجب على الطلاب الذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية التوجه إلى الكلية يوم الأربعاء الموافق ١٥ من سبتمبر الجاري، ولمدة اسبوع ماعدا الجمعة والسبت من الساعة التاسعة حتى الثانيه ظهرا لتقديم ورقة الرغبات واتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية، وشددت على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم الإلتزام بالتباعد الاجتماعى، كذلك ضرورة إلزام الطالب بارتداء الكمامة وعدم وجود أكثر من مرافق مع الطالب.

وعن خطوات التقديم اشارت إلى أنه يجب على الطلاب استلام ورقه الرغبات من الكليه، واستكمال البيانات المطلوبه في الورقه بمساعده اتحاد الطلاب، ثم تسليم الورقه لمكتب شؤون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح، صوره من شهاده الثانوية العامة ،صوره من شهاده الميلاد.

وشددت على أنه في حالة تقديم الطالب لأكثر من ورقة رغبات سيتم اعتبارها لاغيه، على أن يتم إعلان نتائج التنسيق الداخلي للأقسام خلال ١٥ يوماً من تاريخه.