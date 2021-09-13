بالصور .. البنك الاهلي يبدأ فترة الإعداد إستعدادا للموسم الجديد

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بدأ فريق البنك الأهلي فترة الإعداد تحت قيادة المدير الفني خالد جلال إستعدادا لانطلاق الموسم الجديد والمقرر له في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل وشهد المران مشاركة الصفقات الجديدة التي إنضمت لصفوف فريق البنك الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية

محمد هلال واحمد سعيد واسحاق يعقوبو واسامة فيصل وكريم بامبو ومحمد فتحي واحمد ياسين وشادي رضوان بعد تجديد الإعارة لموسم آخر من النادي الاهلي.

وعلي هامش المران واصل عاصم صلاح كابتن فريق البنك الأهلي واحمد ياسر عملية التأهيل مابعد الإصابة التي لحقت بهم مع نهاية مباريات الموسم الماضي.

ومازال حسام الصانع لاعب وسط الفريق يخضع لجلسات العلاج الطبيعي.

وركز الجهاز الفني بقيادة خالد جلال على النواحي البدنية في بداية التدريب مساء اليوم على ستاد الشرطة بالعباسية.