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مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص ببنها.. وهروب السائق

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مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص ببنها.. وهروب السائق مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص ببنها.. وهروب السائق

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لقيت سيدة مصرعها وأصيب 4 أشخاص آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق خط 12 بنها- القناطر الخيرية، دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، نتيجة انفجار بالإطار الخلفى للسيارة.

وفر قائد السيارة هاربا عقب الحادث، وتم نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي، ونقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق خط 12 بنها القناطر الخيرية دائرة المركز ووجود مصابين ومتوفاة.

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة تبين أنه أثناء سير السيارة الميكروباص انفجر الإطار الخلفى للسيارة ما تسبب في انقلابها، ونتج عن الحادث مصرع «د ا ا ع»، 55 سنة، ربة منزل، كما أصيب كل من «إم م ح»، 47 سنة، مدرسة، و«نادر ع ع»، 37 سنة، محام و«عمار ح م»، 24 سنة، خفير و«مروة ص ع»، 25 سنة، ممرضة وتم نقلهم لمستشفى بنها الجامعى، وبسؤال المصابين رددوا ذات المضمون، ولم يشتبهوا في وقوع الحادث جنائيا.

المصرى اليوم

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