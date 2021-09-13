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مواطن يحرر محضرا يتهم فيه أشخاصا بتحطيم منزله وسيارته ببنها

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مواطن يحرر محضرا يتهم فيه أشخاصا بتحطيم منزله وسيارته ببنها مواطن يحرر محضرا يتهم فيه أشخاصا بتحطيم منزله وسيارته ببنها

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اتهم شخص يدعى «أشرف ع» ويعمل مدير مدرسة ببنها في بلاغ رسمي لقسم اول بنها حمل رقم 2303 قسم أول بنها لسنة 2021 بعض الأشخاص بالإعتداء على منزل والدته بمنطقة الشدية ببنها وتحطيم المنزل وايضا سيارته واثارة الذعر والرعب لدى سكان المنزل والجيران .

ووجه محرر المحضر في بلاغه اتهامات للمتعدين على المنزل بالتسبب في حدوث تلفيات بالمنزل والسيارة وارهابه واسرته ووالدته المسنه، مطالبا الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتفريغ الكاميرات الموجودة بالمحلات المجاورة التي رصدت تلك الواقعة التي وصفها بإنها تمثل عنفا غير مبررا عليه وعلى أسرته.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

المصرى اليوم

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