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سخر الفنان على ربيع، من شائعة هجوم سمكة قرش على أحد الغواصين بالساحل الشمالي، والتي ترددت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ونشر على ربيع، فيديو له، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، اليوم الإثنين، أثناء تنزهه على أحد شواطئ الساحل الشمالي.

وعلق على الفيديو، قائلاً: «لو في سمك قرش خطير، بره أخطر بكتير صباحكو فل، على ربيع».

وسرعان ما حصد الفيديو عددا كبيرا من التعليقات الساخرة من قبل بعض الفنانين، حيث كتب الفنان أوس أوس تعليقًا قائلاً: «بكام الفريسكا يا ريس».

يذكر أن آخر أعمال على ربيع كانت من خلال مسلسل «أحسن أب» بطولة هشام إسماعيل، هالة فاخر، هاجر أحمد، إيمان السيد، محمد الصاوي، حسام داغر، أحمد الشامي، مراد مكرم، محمد عبده، أحمد التهامي، أحمد بسيوني والطفل كريم حسين، تأليف أحمد محي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني

كما يستكمل على ربيع تصوير مشاهده في فيلم «زومبى» الشهر المقبل، في الديكور الخاص بالعمل، حيث انتهى فريق العمل من تصوير جزء كبير من أحداث الفيلم، وتجمع المشاهد المتبقية بين على ربيع وبين الفنان كريم عفيفي وحمدي الميرغني وعدد كبير من النجوم ومن تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح.

ويشهد الفيلم اجتماع على ربيع وحمدى الميرغنى للمرة الأولى، بعدما تعاون على ربيع مع محمد عبدالرحمن في فيلمى «الخطة العامية» الذي تم عرضه العام الماضى، و«خير بركة» الذي تم عرضه في عام 2017، وتعاون ربيع مع مصطفى خاطر في مسلسل «عمر ودياب» الذي عرض في شهر رمضان قبل الماضى.