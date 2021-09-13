أخبار عاجلة

عدو البشرية.. إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 228 مليونًا و4.6 ملايين وفاة -
نجران.. رياح نشطة وأتربة تتواصل حتى 6 مساءً -
كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع -
كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

على ربيع ساخراً من شائعة وجود سمكة قرش بالساحل: «برة أخطر بكتير» ( )

Print
على ربيع ساخراً من شائعة وجود سمكة قرش بالساحل: «برة أخطر بكتير» ( فيديو ) على ربيع ساخراً من شائعة وجود سمكة قرش بالساحل: «برة أخطر بكتير» ( )
سخر الفنان على ربيع، من شائعة هجوم سمكة قرش على أحد الغواصين بالساحل الشمالي، والتي ترددت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ونشر على ربيع، له، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، اليوم الإثنين، أثناء تنزهه على أحد شواطئ الساحل الشمالي.

وعلق على الفيديو، قائلاً: «لو في سمك قرش خطير، بره أخطر بكتير صباحكو فل، على ربيع».

وسرعان ما حصد الفيديو عددا كبيرا من التعليقات الساخرة من قبل بعض الفنانين، حيث كتب الفنان أوس أوس تعليقًا قائلاً: «بكام الفريسكا يا ريس».

يذكر أن آخر أعمال على ربيع كانت من خلال مسلسل «أحسن أب» بطولة هشام إسماعيل، هالة فاخر، هاجر أحمد، إيمان السيد، محمد الصاوي، حسام داغر، أحمد الشامي، مراد مكرم، محمد عبده، أحمد التهامي، أحمد بسيوني والطفل كريم حسين، تأليف أحمد محي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني

كما يستكمل على ربيع تصوير مشاهده في فيلم «زومبى» الشهر المقبل، في الديكور الخاص بالعمل، حيث انتهى فريق العمل من تصوير جزء كبير من أحداث الفيلم، وتجمع المشاهد المتبقية بين على ربيع وبين الفنان كريم عفيفي وحمدي الميرغني وعدد كبير من النجوم ومن تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح.

ويشهد الفيلم اجتماع على ربيع وحمدى الميرغنى للمرة الأولى، بعدما تعاون على ربيع مع محمد عبدالرحمن في فيلمى «الخطة العامية» الذي تم عرضه العام الماضى، و«خير بركة» الذي تم عرضه في عام 2017، وتعاون ربيع مع مصطفى خاطر في مسلسل «عمر ودياب» الذي عرض في شهر رمضان قبل الماضى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات (فيديو وصور)

محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات (فيديو وصور)

ميسي يخرج غاضبًا من مباراة ليون ويرفض مصافحة بوكيتينو (فيديو)

ميسي يخرج غاضبًا من مباراة ليون ويرفض مصافحة بوكيتينو (فيديو)

نجم الزمالك السابق يعلن بيع قميصه في مزاد علني دعما للنادي خلال أزمته المالية (فيديو)

نجم الزمالك السابق يعلن بيع قميصه في مزاد علني دعما للنادي خلال أزمته المالية (فيديو)

بالفيديو.. مياه الشلال "تتجه إلى الأعلى" في ظاهرة طبيعية غريبة

بالفيديو.. مياه الشلال "تتجه إلى الأعلى" في ظاهرة طبيعية غريبة