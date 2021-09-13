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الانتحار.. تعريفه وأسبابه ودوافعه وحكم الشرع في ندوة بـ «شباب بنها»

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الانتحار.. تعريفه وأسبابه ودوافعه وحكم الشرع في ندوة بـ «شباب بنها» الانتحار.. تعريفه وأسبابه ودوافعه وحكم الشرع في ندوة بـ «شباب بنها»

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انطلقت أولى فعاليات النادي الثقافي للشباب، باستضافة الندوة الدينية حول تصحيح المفاهيم الخاطئة لدي الشباب، وذلك من مركز شباب عزيز وبدوي بإدارة شباب بنها.

تناولت أولى الندوات موضوع «الانتحار» بحضور الشيخ علاء عبدالرحمن هزاع إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية، وتطرق الحديث حول تعريف الانتحار وظروفه وملابساته، وكيفية تلافي أسباب الانتحار، وحكم الشرع في المنتحر، ثم تلقى بعض الأسئلة وتمت الإجابة عليها.

وتاتى فعاليات النادي الثقافي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ادارة الشباب .
برعاية الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضه، ومحمد عبدالمؤمن وكيل الشباب.

ندوة دينية بشباب بنها
ندوة دينية بشباب بنها
ندوة دينية بشباب بنها

المصرى اليوم

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