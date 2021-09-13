الصفقات الجديدة تشارك في مران البنك الأهلي

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي فترة الإعداد تحت قيادة المدير الفني خالد جلال إستعدادا لانطلاق الموسم الجديد والمقرر له في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.

وشهد المران مشاركة الصفقات الجديدة التي إنضمت لصفوف فريق البنك الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم محمد هلال واحمد سعيد واسحاق يعقوبو واسامة فيصل و كريم بامبو ومحمد فتحي واحمد ياسين وشادي رضوان بعد تجديد الإعارة لموسم آخر من النادي الاهلي