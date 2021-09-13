جريمة قتل مدير مدرسة بالمرج: طرد ساكنًا من شقة فاستعان باثنين للتخلص منه (فيديوهات وصور)

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«طرده من الشقة فقتله وسرقه مستعينًا باثنين آخرين».. يُلخص شهود العيان والأهالى بمنطقة المرج في القاهرة، سبب مقتل أحمد محمود، مدير إحدى المدارس الخاصة، على يد ثلاثة، بينهم «عامل» كان يستأجر شقة من طرف المجنى عليه، وسائق ميكروباص وصديقهما، كما سرقوا إكسسوارات وأجهزة إلكترونية، و«بدلا» رجالى من المجنى عليه، بعد تكبيل يديه وقدميه وكتم فمه بـ«بلاستر» وتلقينه «علقة موت».

المنزل محل الجريمة مكون من طابقين فوق الأرضى، كان «محمود» يقطن «الأول» منه منذ 15 عامًا، وبحسب جمال السيد، ابن شقيق مالك العقار، كان «الأخير» يثق في «محمود» ويعتبره صاحب المنزل، خاصةً أنه يقطن بالصعيد، وقبل وقوع الجريمة طلب منه مالك العقار «شوف لىّ حد يأجر الشقة اللى في الدور الأرضى».

جريمة قتل مدير مدرسة بالمرج

ابن شقيق مالك العقار روى أن «محمود»، والذى خرج على المعاش قبل 4 سنوات، إذ كان مديرًا لإحدى المدارس الحكومية، انتقل للعمل بمدرسة خاصةً، ومع ذلك واصل عمله التجارى في مجال بيع الإكسسوارات الحريمى والبدل والأجهزة الإلكترونية البسيطة مثل: التليفونات المحمول والشاشات، وكان يستعين بآخرين للعمل معه، ومن بينهم سيدات لتسويق وبيع بضاعته.

المدرس الستينى فاجأ الجميع بحضور «عامل»، شاب عشرينى، وزوجته، وأمه، للسكن بالطابق الأرضى، وبعد 5 أيام دارت بينهم مشاجرة، وعلى إثرها طلب المدرس من المستأجر الجديد: «إطلع بره الشقة ولم العزال وإمشى».

«السيد»، ابن شقيق مالك العقار، تدخل وسأل المدرس: «ليه الناس تمشى حصلت حاجة؟»، قبل أن يعاتبه: «أنا قلتلك دول شكلهم مش مريح لنا»، فأخبره المُدرس: «أصل طلبت منهم دفع مبلغ تأمين 1500 جنيه فرفضوا يدفعوا بحجة إنهم مش معاهم فلوس».

على مرأى ومسمع من الأهالى، وجه المستأجر تهديدًا للمدرس: «هرجع لك تانى ومش هسيبك»، يحكى «السيد» مندهشًا: «السكان المطرودين طلعوا حاجاتهم لشقة المدرس، وكانت عبارة عن ملاءات سراير ومراتب وكام شنطة فيهم هدوم».

كان ابن شقيق مالك العقار يتابع المشهد ويسأل المٌدرس الستينى: «إية الحكاية؟ مين الناس دول وليه طلعوا العزال عندك؟»، فقال له: «أصلهم كانوا جايين يشتغلوا معايا».

بعد مرور أسبوعين على هذه الواقعة، شمّ الأهالى روائح كريهة تسود المنطقة، فأخبروا بعضهم: «إحنا شوفنا كل مكان، ماعدا شقة المٌدرس اللى عايش لوحده».

«السيد» باغته منظر جثة المدرس الستينى، ويقول: «كان متكتف من إيديه ورجليه وفى بلاستر على فمه وجواه مناديل وواضح إنه واخد علقة موت».

هرج ومرج ساد المنطقة، الجميع يتحدث عن العثور على جثة «المدرس» بعد اختفائه طيلة 4 أيام، والجميع يقول إن المٌدرس متزوج ولديه ابنة وحيدة، وعائلته في سوهاج، ولدى أسرته سكن خاص بالقاهرة يتردد عليه المدرس قليلاً بعد بلوغه المعاش، ودائمًا يعيش في الشقة محل الجريمة.

محمد سعيد حمادة، صاحب محال أجهزة إلكترونية على ناصية الشارع محل الجريمة، يقول إن كاميرات المراقبة لديه رصدت دخول المستأجر الجديد الذي طرده المٌدرس وصديق له إلى منزل المجنى عليه في الثانية والنصف فجرًا ونزولهما بعد نحو ساعة يحملان أجهزة إلكترونية وأكياسا وحقائب و«بدل رجالى»، وكان في انتظارهما سائق «ميكروباص».

الشرطة ضبطت المتهمين الـ3، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقال المتهم «الأول» إن «المدرس» تحرش بزوجته وإثر ذلك تشاجر معه وطرده من الشقة، فعقد العزم على قتله بعدما قال له المجنى عليه أثناء ضربه: «الكاميرات هتجيبك وإنت نازل وهقدم فيك بلاغ».