20 دقيقة لأعمال تطهير سطح الكعبة

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تقوم وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة عبر فريق وطني فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني، وتستخدم فيها أحدث تقنيات التنظيف.

غسل وتجفيف

أوضح ذلك وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، محمد بن مصلح الجابري.

وبيّن أن آلية التنظيف تتم من خلال عدة مراحل: أولها كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملا وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة، بعد ذلك تستخدم الآليات والتقنيات الحديثة التي وفرتها الرئاسة العامة، وهي آليات تقوم بالغسل والتشطيف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمسح، وبعدها تأتي مرحلة التجفيف.

تقنيات حديثة

أشار «الجابري» إلى أن هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة أتت من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام، وأنه تم إنجاز ذلك خلال مدة زمنية، لم تتجاوز 20 دقيقة، وأن الوكالة توفر أحدث التقنيات لتطهير بيت الله الحرام، وأن هذه التقنيات تسهم في تسريع أداء المهام وبتكلفة أقل.