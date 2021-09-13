أخبار عاجلة

عدو البشرية.. إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 228 مليونًا و4.6 ملايين وفاة -
نجران.. رياح نشطة وأتربة تتواصل حتى 6 مساءً -
كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع -
كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

20 دقيقة لأعمال تطهير سطح الكعبة

Print
20 دقيقة لأعمال تطهير سطح الكعبة 20 دقيقة لأعمال تطهير سطح الكعبة
تقوم وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة عبر فريق وطني فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني، وتستخدم فيها أحدث تقنيات التنظيف.

غسل وتجفيف

أوضح ذلك وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، محمد بن مصلح الجابري.

وبيّن أن آلية التنظيف تتم من خلال عدة مراحل: أولها كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملا وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة، بعد ذلك تستخدم الآليات والتقنيات الحديثة التي وفرتها الرئاسة العامة، وهي آليات تقوم بالغسل والتشطيف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمسح، وبعدها تأتي مرحلة التجفيف.

تقنيات حديثة

أشار «الجابري» إلى أن هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة أتت من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام، وأنه تم إنجاز ذلك خلال مدة زمنية، لم تتجاوز 20 دقيقة، وأن الوكالة توفر أحدث التقنيات لتطهير بيت الله الحرام، وأن هذه التقنيات تسهم في تسريع أداء المهام وبتكلفة أقل.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | مشروع صحي سعودي لسلامة المرضى

عاجل | مشروع صحي سعودي لسلامة المرضى

السعودية تحقق تفوقا عالميا في الخدمات الإلكترونية والتفاعل مع المواطنين

السعودية تحقق تفوقا عالميا في الخدمات الإلكترونية والتفاعل مع المواطنين

استخدام السجل المدني في عروض اليوم الوطني مخالفة

استخدام السجل المدني في عروض اليوم الوطني مخالفة

القبض على مواطنين للاستعراض بإطلاق النار

القبض على مواطنين للاستعراض بإطلاق النار