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السيول والأمطار تقطعان كهرباء الباحة

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السيول والأمطار تقطعان كهرباء الباحة السيول والأمطار تقطعان كهرباء الباحة
هطلت أمطار غزيرة على منطقة الباحة ومحافظاتها، وشملت القطاع التهامي والسراة، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وصاحبت الأمطار رياح قوية وصواعق شديدة أدت إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المراكز والقرى وخاصة القطاع التهامي.

حالات مطرية

ويعد مركز الشعراء التابع لمحافظة قلوة أول المتضررين، حيث تسببت الأمطار والصواعق في انقطاع تام للكهرباء منذ وقت مبكر حتى بداية منتصف ليل أول أمس، وسعت شركة الكهرباء إلى إعادة التيار مع تواجد آلياتها في أنحاء المحافظات وخاصة المتضررة، وأدى انقطاع الكهرباء إلى تضرر طلاب الابتدائي وتوقفهم عن المنصة، واعتبار ذلك اليوم غيابا لمعظمهم، فيما سعى عدد من المعلمين إلى إعطاء حصصهم من داخل سياراتهم سعيا منهم لإيصال ولو جزء من المعلومة لعدد من حضر من خارج مركز الشعراء، مطالبين بإيجاد حلول جذرية وإيقاف الانقطاعات المتكررة مع الحالات المطرية.

رياح نشطة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.


الوطن السعودية

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