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12 ألف طالب بـ55 مدرسة في المزاحمية

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12 ألف طالب بـ55 مدرسة في المزاحمية 12 ألف طالب بـ55 مدرسة في المزاحمية
كشفت إحصائيات صادرة من الإدارة العامة للتعليم، بمنطقة الرياض مع بداية هذا العام، أن عدد مدارس البنات يفوق عدد مدارس البنين بمحافظة المزاحمية، بعد افتتاح مدرستين للطفولة المبكرة، وانطلاقتها وفق الخطط المرسومة لها من وزارة التعليم.

بنين وبنات

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي الغامدي لـ«الوطن»، أن عدد مدارس البنات بمحافظة المزاحمية، بلغ 32 مدرسة بمجموع 6746 طالبة، منها مدرستان للطفولة المبكرة بعدد 897 طالبا، و15 مدرسة للمرحلة الابتدائية، و2975 طالبة و9 مدارس للمرحلة المتوسطة و1487 طالبة، و6 مدارس للمرحلة الثانوية 1288 طالبة، وفيما يخص عدد مدارس البنين، ذكر الغامدي أن عددها بلغ 23 بمجموع 4825 طالبا منها 10 مدارس للمرحلة الابتدائية 2057 طالبا، و9 مدارس متوسطة 1441 طالبا، و4 مدارس ثانوية 1327 طالبا.

طفولة مبكرة

وعن انطلاق مرحلة الطفولة المبكرة بشكل واسع، في مدارس تعليم الرياض هذا العام، وذكر الغامدي أن الهدف هو التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، لزيادة فرص التحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة من عمر الطلاب، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة، وتنمية مهارات الأطفال، وتكوين شخصيتهم في المجالات العقلية والجسمية، والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية وغرس الثقة فيهم.

استحداث مدارس

وناشد عدد من أهالي محافظة المزاحمية، وزارة التعليم باستحداث مدارس ثانوية ومتوسطة وابتدائي، بالأحياء المكتظة بالسكان ومن بينها حي نوارة، الذي يقع على طريق مكة المكرمة الرياض غرب العاصمة الرياض، لخدمة أبناء وبنات المحافظة، وذلك في ظل كثافة السكان، حيث تتزايد أعداد الطلاب والطالبات، في جميع المراحل الثلاث، مما يتطلب استحداث مدارس جديدة.


الوطن السعودية

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