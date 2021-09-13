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لقاحات لمنسوبي البحر الأحمر وحرس الحدود

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لقاحات لمنسوبي البحر الأحمر وحرس الحدود لقاحات لمنسوبي البحر الأحمر وحرس الحدود
واصلت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقديم خدماتها ومبادرتها، عبر حملة «الوقاية أمان»، بتقديمها لقاح فيروس «كورونا» (كوفيد- 19) من خلال تنفيذ زيارتين لمنسوبي القوة الخاصة للأمن والحماية في مشروع البحر الأحمر، ومركز تدريب حرس الحدود بمنطقة تبوك. شملت الزيارتان، اللتان قامت بهما فرق طبية متخصصة، تقديم رسائل توعوية وتثقيفية عن اللقاح. «الوقاية أمان» تهدف لتقديم واجب الخدمة لمنسوبي وزارة الداخلية وذويهم، وجميع المواطنين والمقيمين خلال الجائحة، من خلال تأمين العديد من المقار والمراكز، لتقديم اللقاحات في مختلف مدن ومناطق المملكة، فضلًا عن تكثيف الرسائل التوعوية والتثقيفية الخاصة بالفيروس.

الوطن السعودية

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