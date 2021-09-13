أخبار عاجلة

عدو البشرية.. إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 228 مليونًا و4.6 ملايين وفاة -
نجران.. رياح نشطة وأتربة تتواصل حتى 6 مساءً -
كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع -
كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في تقرير "قطاع التأمين" للربع الثاني.. ارتفاع في الأقساط المكتتب بها وانخفاض 59 % في صافي الدخل

Print
في تقرير "قطاع التأمين" للربع الثاني.. ارتفاع في الأقساط المكتتب بها وانخفاض 59 % في صافي الدخل في تقرير "قطاع التأمين" للربع الثاني.. ارتفاع في الأقساط المكتتب بها وانخفاض 59 % في صافي الدخل

في تقرير

أعلن البنك المركزي السعودي إصداره التقرير ربع السنوي عن أداء قطاع التأمين خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021م، الذي يبرز النتائج المتعلقة بهذا الربع، ومقارنتها مع أداء القطاع في الربع المماثل من العام السابق، إضافة إلى نتائج فترة النصف الأول من عام 2021م، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في المملكة العربية .

وشهد قطاع التأمين -بحسب التقرير- عددًا من التطورات الإيجابية خلال الربع الثاني من عام 2021م؛ إذ ارتفع حجم الأقساط المكتتب بها بنسبة 8.1 % من 8.7 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2020م؛ ليبلغ 9.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2021م. كما شهدت غالبية أنواع التأمين ارتفاعًا في الأقساط المكتتب بها؛ إذ نما حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الطاقة والممتلكات ضمن أنواع التأمين العام بنسبة 97 % و8 % على التوالي، وارتفع حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار بنسبة 34 %؛ ليبلغ 436 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بـ 325 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2020م.

وأوضح التقرير أن قطاع التأمين شهد خلال الربع الثاني من عام 2021م انخفاضًا في صافي الدخل بنسبة 59 % نتيجة لانخفاض الدخل من عمليات التأمين بنسبة 89.6 %؛ وذلك نتيجة لعودة مستوى المطالبات إلى مستواه قبل فترة الحظر والإغلاق خلال جائحة ، فيما تحسن هامش الملاءة المالية لقطاع التأمين؛ إذ بلغ 172.2 %.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة

في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة

في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة

في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة

السعودية ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين

السعودية ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين

السعودية تحقق تفوقا عالميا في الخدمات الإلكترونية والتفاعل مع المواطنين

السعودية تحقق تفوقا عالميا في الخدمات الإلكترونية والتفاعل مع المواطنين