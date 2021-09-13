استشاري: عمليات السمنة المفرطة في حاجة إلى خبرة طبية كبيرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك ضرورة لتوفير كافة الإجراءات لإعداد جراحات السمنة بشكل آمن، وهذا الأمان يستعدي خبرة عالية جدًا، ووجود طاقم تخدير جيد، واستخدام دباسات حديثة لإجراء العمليات.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن هناك مريض سمنة مفرطة كان يزيد وزنه عن 330 كيلو، وانخفض وزنه 200 كيلو بعد إجراء التكميم، وبعد ذلك زاد وزن هذه الحالة، فتم إجراء عملية تحويل المسار للوصول إلى الوزن المناسب.

وتابع أن عمليات السمنة المفرطة في حاجة إلى خبرة طبية كبيرة، للوصول إلى الوزن المناسب بصورة آمنة، مشيرًا إلى أن توقيت إجراء عملية تكميم المعدة قد لا يتعدى النصف ساعة، وتجرى من خلال المنظار من خلال فتحات صغيرة للغاية.