تشارلي شابلن النسخة المصرية: عملت على تمصير هذه الشخصية العالمية

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قال الفنان أحمد الشاذلي، تشارلي تشابلن النسخة المصرية، إن شخصية تشارلي شابلن عالمية، وتمصير هذه الشخصية من خلال مناقشة القضايا المصرية كانت فكرة جيدة، ولذلك تحمس إليه الكثير، خاصة وأنه يقدم مشروع فني بدون إسفاف.

وتابع «الشاذلي»، خلال حواره مع الإعلاميين بدرية طلبة وعامر طاهر وهند رضا، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الاثنين، أنه وجد قبولا من الناس لتقديمه شخصية تشارلي شابلن، وبدأ الموضع يأخذ منحنى آخر، معقبًا: «لدى الكثير من الأصدقاء قاموا بمساعدتي في تقديم شخصية تشارلي شابلن».

ولفت إلى أنه قدم أربع حلقات عن شخصية تشارلي شابلن على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر لاقى إقبالا كبيرا، متابعًا: «ربنا يكرم، ونقدم الحلقات دي على التلفزيون المرحلة المقبلة».