للمرة الثالثة خلال أسبوع.. ضبط 126 زجاجة خمور أجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم

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ضبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، عددا من زجاجات المشروبات الكحولية أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم، وذلك للمرة الثالثة خلال أسبوع.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها الاثنين، أنه بناء على معلومات سرية بقيام محل بالقاهرة بالاتجار وبيع المشروبات الكحولية أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم، تم تقنين الإجراءات القانونية والتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي لتنفيذ المأمورية بالتعاون مع مفتشي مباحث الأموال العامة.

وأضافت أنه تم ضبط 126 زجاجة خمور أشكال وأنواع وأحجام مختلفة ملصق عليها بندرول الاستخدام الشخصي وغير مصرح ببيعه خاص بالأسواق الحرة، كما تم ضبط مبلغ 95 ألف جنيه (حصيلة البيع) وكمية من العملات الأجنبية.

وأوضحت أن التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 5 ملايين و663 ألف جنيه، مشيرة إلى أن عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

ضبط خمور أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم بالجمارك

ضبط خمور أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم بالجمارك

ضبط خمور أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم بالجمارك