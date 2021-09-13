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فولكس فاجن تستثمر 70 مليون يورو بمصنع لخلايا البطاريات

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فولكس فاجن تستثمر 70 مليون يورو بمصنع لخلايا البطاريات فولكس فاجن تستثمر 70 مليون يورو بمصنع لخلايا البطاريات

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افتتحت فولكس فاجن الألمانية للسيارات مركزا جديدا للأبحاث والتطوير من أجل الإنتاج المخطط له على نطاق واسع لخلايا البطاريات للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

وتستثمر الشركة 70 مليون يورو في المركز، الذي تم بناؤها في مدينة زالتسجيتر الألمانية، ومن المتوقع أن يوفر المركز حوالي 250 فرصة عمل إضافية.

وافتتح توماس شمال، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن التكنولوجيا والمكونات، ومن المتوقع أن تساعد المنشأة الجديدة شركة فولكس فاجن على تقليل اعتمادها على البطاريات المصنوعة في آسيا. ويعد المشروع جزءا من توسيع مستمر لإنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، والذي تسعى الشركة لإسراعه.

وبحلول نهاية عام 2022، سيعمل حوالي ربع الموظفين الذين يزيد عددهم عن ألف موظف في مصنع بطاريات زالتسجيتر في المختبر.

وقال شمال إن المختبر الجديد سيكون «جوهر» جهود عالمية في أبحاث البطاريات، موضحا أنه اشبه بـ «مخطط» للربط بين التطوير والإنتاج.

ويقوم مصنعو السيارات الألمان الآخرون أيضا بإنشاء مصانعهم الخاصة كجزء من الجهود المبذولة لتسريع التنمية في هذا القطاع التكنولوجي المحوري.

وتلقت «أوبل» مؤخرا تمويلا حكوميا لإنتاج جديد لخلايا البطاريات في مدينة كايزرسلاوترن الألمانية. وأعلنت شركة «دايملر» مؤخرا عزمها على بناء ثمانية «مصانع جيجا» لخلايا بطاريات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم.

المصرى اليوم

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