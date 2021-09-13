هواوي تبتكر شاشة واقع معزز متخصصة للسيارات

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أعلنت شركة هواوي عن تطوير شاشة واقع معزز AR-HUD مبتكرة للسيارات. وأوضحت الشركة الصينية أن الشاشة الجديدة تعرض العديد من المعلومات المفيدة مثل السرعة والإرشاد الملاحي على الزجاج الأمامي للسيارة مباشرة.

وأشارت هواوي إلى أن شاشتها الجديدة تهدف إلى تحسين تجربة القيادة وتعزيز جوانب السلامة؛ حيث يتم التمييز بين المشاة والمركبات الأخرى في ظل ظروف الرؤية السيئة.

ومن الوظائف العملية إظهار الإرشاد الملاحي عن طريق تقنية الواقع المعزز في نطاق رؤية السائق مباشرة.

وأضافت هواوي أنها شاشتها AR-HUD توفر تأثيرا مرئيا مشابها لتلفاز 70 بوصة بدقة 1080 بيكسل على مسافة 7.5 متر، بالإضافة إلى توفير درجة سطوع أعلى ونسبة تباين أفضل، علاوة على أنه يمكن للراكب الأمامي استعمال شاشة AR-HUD لمشاهدة مقاطع الفيديو أو إجراء دردشة الفيديو أو تشغيل ألعاب الفيديو.

وعلى صعيد الجوانب التقنية فإن شاشة هواوي AR-HUD تعتبر في الأساس جهاز بروجيكتور مع مرآة مقعرة تقوم بعرض الصورة على الزجاج الأمامي للسيارة. وأكدت الشركة الصينية أنها قامت من خلال التحسينات بالتخلص من التشوهات المزعجة والظلال المزدوجة، وبالتالي فإن شاشة هواوي الجديدة ستتناسب مع جميع السيارات تقريبا.

ولم تكشف الشركة الصينية عن أية بيانات بخصوص موعد طرح شاشتها AR-HUD الجديدة في السيارات القياسية.