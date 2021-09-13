★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال طارق السعيد، رئيس نادي الترسانة، إنه لا يصح أن تكون دولة بحجم مصر كرويا وتتواجد لجنة تدير شؤون كرة القدم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب أن تدار الكرة في مصر بفكر استثماري من خلال اختيار الجمعية العمومية أعضاء مجلس اتحاد الكرة من شخصيات ذات كفاءة وثقة.

وتابع طارق سعيد، رئيس نادي الترسانة أنه يجب أن يتم إجراء انتخابات لاتحاد الكرة خلال أسبوعين، موضحا أنه سيتم اللجوء إلى اللجنة المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد، ثم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأخيرا اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في حال رفض المهندس أحمد مجاهد الاستجابة لمطالبهم.