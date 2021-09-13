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السجن 233 عاما لـ 24 متهما في غسيل 17 مليار ريال

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السجن 233 عاما لـ 24 متهما في غسيل 17 مليار ريال السجن 233 عاما لـ 24 متهما في غسيل 17 مليار ريال
أوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن قضية غسل أموال لمبلغ 17 مليار ريال انتهت تحقيقات النيابة فيها بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق 24 متهما.

كما أكد أن تحقيقات النيابة العامة ساهمت في مصادرة ما يوازي الأموال المحولة والبالغة 17 مليار ريال، وغرامة 68 مليون ريال بحق المتهمين في القضية.

وأوضح، هناك 8 متهمين جارٍ طلبهم عن طريق الإنتربول من قبل النيابة العامة، لوجودهم خارج المملكة.

كما بين أن تعاون الأجهزة الأمنية والعدلية والتنسيق الفوري أسهم بالإطاحة بالتنظيمات العصابية التي تستهدف الأمن الاقتصادي للوطن.

تفاصيل....إدانة 24 متهما في جريمة غسل أموال تقدر بـ 17 مليار ريال


الوطن السعودية

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