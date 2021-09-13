أخبار عاجلة

عدو البشرية.. إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 228 مليونًا و4.6 ملايين وفاة -
نجران.. رياح نشطة وأتربة تتواصل حتى 6 مساءً -
كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع -
كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الرياضة "الفيصل" مهنئاً: أبارك لممثل الوطن الهلال.. وننتظر تأهل ممثلنا الآخر النصر

Print
عقب تأهل الأزرق لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا

وزير الرياضة

قدم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لفريق الهلال الكروي الأول، بمناسبة تأهله لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن تجاوز عقبة الاستقلال الإيراني بثنائية "قوميز" وسالم الدوسري، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على ملعب "زعبيل " بالإمارات.

وقال " الفيصل " من خلال تغريدة له، عبر حسابه في "تويتر": أبارك لممثل الوطن فريق الهلال تأهله لدور الثمانية من دوري أبطال آسيا 2021 ،مع أمنياتي لممثلنا الآخر فريق النصر بالتوفيق في مواجهة الغد".

وزير الرياضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 228 مليونًا و4.6 ملايين وفاة

عدو البشرية.. إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 228 مليونًا و4.6 ملايين وفاة

نجران.. رياح نشطة وأتربة تتواصل حتى 6 مساءً

نجران.. رياح نشطة وأتربة تتواصل حتى 6 مساءً

كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا

كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا

يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته

يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته