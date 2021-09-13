وزير الرياضة "الفيصل" مهنئاً: أبارك لممثل الوطن الهلال.. وننتظر تأهل ممثلنا الآخر النصر

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عقب تأهل الأزرق لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا

قدم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لفريق الهلال الكروي الأول، بمناسبة تأهله لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن تجاوز عقبة الاستقلال الإيراني بثنائية "قوميز" وسالم الدوسري، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على ملعب "زعبيل " بالإمارات.

وقال " الفيصل " من خلال تغريدة له، عبر حسابه في "تويتر": أبارك لممثل الوطن فريق الهلال تأهله لدور الثمانية من دوري أبطال آسيا 2021 ،مع أمنياتي لممثلنا الآخر فريق النصر بالتوفيق في مواجهة الغد".