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"تقنية جدة" تنعي أحد متدربيها.. ووسم "منعطف الكلية" يصل للترند

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عقب حادث باشرته الأجهزة المعنية

نعت الكلية التقنية بجدة عبر صفحتها في "تويتر" قبل قليل المتدرب "نواف بن سعيد الأسمري"، والذي توفى إثر حادث مروري أليم صباح اليوم على طريق الكلية، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر.

وكانت صور ومقاطع تم تداولها للحادث فيما اعتبرها البعض جريمة معلوماتية لإثارتها أحاسيس ذوي المتوفى، مطالبين بإيجاد حل لتلك المشكلة، فيما أنشأ مغردون وسماً بعنوان #منعطف_الكلية_التقنيه، وصل للترند أكدوا من خلاله ضرورة إعادة إصلاح الطريق المؤدي للكلية بطريق مكة جدة السريع، ووضع مطبات اصطناعية تساهم في تخفيف السرعة.

وكانت أجهزة الدفاع المدني والمرور وأمن الطرق قد باشرت الحادث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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