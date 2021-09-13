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وزير خارجية باكستان يدعو المجتمع الدولي لدعم أفغانستان

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وزير خارجية باكستان يدعو المجتمع الدولي لدعم أفغانستان وزير خارجية باكستان يدعو المجتمع الدولي لدعم أفغانستان

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دعا وزير الخارجية الباكستانى محمود قريشي،، المجتمع الدولي إلى التواصل المستمر مع أفغانستان، جاء ذلك خلال كلمة له أمام الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول الوضع الإنساني في أفغانستان الذي عقد اليوم في جنيف .

أطلع وزير الخارجية المجتمع الدولي على استمرار الدعم الإنساني من باكستان بعدة طرق، بما في ذلك تسهيل إجلاء الموظفين الدوليين ونقلهم، وإنشاء ممر إنساني لإيصال مواد الإغاثة، وتقديم المساعدة العينية من باكستان للأفغان من خلال الطرق الجوية والبرية.

وتعهد قريشي، باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية الباكستانية التي تشمل الغذاء والأدوية لأفغانستان بالإضافة إلى استضافة أكثر من 3 ملايين لاجئ أفغاني.

ودعا إلى التضامن الدولي مع الشعب الأفغاني، سواء من حيث الدعم المالي أو السياسي. وشدد على ضرورة تجديد الشراكات التنموية ودعم بناء الدولة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني.

واستضاف الاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمشاركة رؤساء مختلف وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر. كما حضر الاجتماع عدد من الوزراء من دول مختلفة منها سويسرا وقطر وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا وفرنسا.

وكانت طالبان قد سيطرت على العاصمة في 15 أغسطس بعد هروب الرئيس أشرف غني.

المصرى اليوم

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