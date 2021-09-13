أخبار عاجلة

عدو البشرية.. إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 228 مليونًا و4.6 ملايين وفاة -
نجران.. رياح نشطة وأتربة تتواصل حتى 6 مساءً -
كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع -
كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

وسائل إعلام: عودة موظفي وموظفات أمن مطار كابول للعمل بدعوة من «طالبان»

Print
وسائل إعلام: عودة موظفي وموظفات أمن مطار كابول للعمل بدعوة من «طالبان» وسائل إعلام: عودة موظفي وموظفات أمن مطار كابول للعمل بدعوة من «طالبان»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد موظفو الأمن في مطار كابول الدولي بمن فيهم النساء إلى عملهم تلبية لدعوة من حركة «طالبان»، حسب قناة «طلوع نيوز» الأفغانية اليوم الاثنين.

وصرحت ليدا وهي واحدة من 100 امرأة يعملن في إدارة الأمن بمطار كابل بأنها سعيدة بالعودة إلى العمل بعد توقف دام أسبوعين.

وذكرت أنه لم يتم دفع الرواتب لها ولغيرها من الموظفين في الوقت المناسب، بسبب وصول «طالبان» إلى الحكم، مضيفة: «نحن نعمل مجانا في الوقت الحالي».

وقالت زهرة أميري المسؤولة الأمنية في إشارة إلى «طالبان»: «نحن سعداء لأنهم وظفونا.. نطلب من أن تعطينا رواتبا بعد ذلك».

وذكرت «طلوع نيوز» أن موظفي شرطة الحدود عادوا إلى أداء مهامهم في المطار، لكنهم رفضوا التحدث أمام الكاميرا.

وقال بعض الموظفين الأمنيين الذين عملوا سابقا لصالح شركة أخرى إن «طالبان» طلبت منهم أيضا العودة إلى العمل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة تستقبل ٥٤٦ ألفًا و٤٠٠ جرعة من لقاح «استرازينكا» مقدمة من الحكومة الفرنسية ضمن اتفاقية «كوفاكس»

الصحة تستقبل ٥٤٦ ألفًا و٤٠٠ جرعة من لقاح «استرازينكا» مقدمة من الحكومة الفرنسية ضمن اتفاقية «كوفاكس»

الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر

الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر

نائب يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة لضمان انتظام الدراسة في المدارس والجامعات

نائب يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة لضمان انتظام الدراسة في المدارس والجامعات

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية