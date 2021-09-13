وسائل إعلام: عودة موظفي وموظفات أمن مطار كابول للعمل بدعوة من «طالبان»

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عاد موظفو الأمن في مطار كابول الدولي بمن فيهم النساء إلى عملهم تلبية لدعوة من حركة «طالبان»، حسب قناة «طلوع نيوز» الأفغانية اليوم الاثنين.

وصرحت ليدا وهي واحدة من 100 امرأة يعملن في إدارة الأمن بمطار كابل بأنها سعيدة بالعودة إلى العمل بعد توقف دام أسبوعين.

وذكرت أنه لم يتم دفع الرواتب لها ولغيرها من الموظفين في الوقت المناسب، بسبب وصول «طالبان» إلى الحكم، مضيفة: «نحن نعمل مجانا في الوقت الحالي».

وقالت زهرة أميري المسؤولة الأمنية في إشارة إلى «طالبان»: «نحن سعداء لأنهم وظفونا.. نطلب من الحكومة أن تعطينا رواتبا بعد ذلك».

وذكرت «طلوع نيوز» أن موظفي شرطة الحدود عادوا إلى أداء مهامهم في المطار، لكنهم رفضوا التحدث أمام الكاميرا.

وقال بعض الموظفين الأمنيين الذين عملوا سابقا لصالح شركة أخرى إن «طالبان» طلبت منهم أيضا العودة إلى العمل.