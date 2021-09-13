ضبط 4 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية في سوهاج

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تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طما في شمال محافظة سوهاج، من ضبط 4 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية وعربات «التوك توك» بدائرة المركز والمراكز المجاورة، وجرى استعادة المسروقات وتسليمها لمالكيها.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة طما، بورود بلاغ لضباط وحدة مباحث المركز، مفادها قيام كلا من: رجب. ع. أ «22 سنة- سائق»، وهاني. م. ح «21 سنة- عامل» ويقيمان بدائرة مركز جهينة، وإيهاب. م. أ «32 سنة- سائق»، وطارق. ع. أ «37 سنة- سائق» ويقيمان بدائرة مركز المراغة، بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية عن طريق المغافلة، متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجراميز

وأكدت تحريات فريق البحث الذي ضم الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، والعقيد أيمن عثمان وكيل فرع بحث الشمال، بقيادة العميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، صحة المعلومات، وعقب إستصدار إذن النيابة العامة، تمكنت قوة من مباحث مركز طما بقيادة الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث المركز، وإشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهمين حال استقلالهم دراجة بخارية «توك توك» بدون لوحات معدنية قيادة الأول بدائرة مركز جهينة، وبحوزة الأول سلاح أبيض «مطواه»، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بصحتها وبحيازة السلاح الأبيض لاستخدامه في تقطيع أسلاك الدراجات البخارية أثناء عمليات السرقة، كما اعترفوا بإرتكابهم واقعة سرقة دراجة بخارية ملك محمد. ح. ع «26 سنة- سائق» ومقيم بدائرة مركز طما، وسرقة «توك توك» ملك مصطفي. م. ع «33 سنة- عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي» ومقيم بدائرة مركز طما، وتم ضبط المسروقات «بإرشادهم» بأحد الاحواش الخاصة بالمتهمين الثالث والرابع بدائرة مركز المراغة، وتم إعلان مالكى الدراجات البخارية لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو إستلام دراجاتهم، وجارى تطوير مناقشة المتهمين وصولا لأبعاد نشاطهم الإجرامى، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.