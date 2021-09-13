أخبار عاجلة

عدو البشرية.. إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 228 مليونًا و4.6 ملايين وفاة -
نجران.. رياح نشطة وأتربة تتواصل حتى 6 مساءً -
كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع -
كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت

Print
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت

أعربت المملكة العربية عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان في أسرع وقت، مجددةً وقوفها مع الشعب الأفغاني في خياراته والمحافظة على سيادته، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ودعم الإسهامات البناءة التي تقود البلاد نحو تحقيق التنمية والرفاهية للشعب الأفغاني الشقيق، بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

وعبّر المندوب الدائم للمملكة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل في كلمة ألقاها خلال مؤتمر دعم أفغانستان، عن أمل المملكة في أن تقود الجديدة - حكومة تصريف الأعمال - الجهود نحو بناء الدولة على النحو الذي يعزِّز الأمن والاستقرار، ويقود البلاد نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، مشيرًا إلى أن أفغانستان تمر بحقبة جديدة في تاريخها، تجعلها على المحك في أمنها واستقرارها واندماجها بشكل إيجابي وفعّال في المجتمع الدولي.

وأكد أن حل أسباب النزاعات والحروب يؤدي إلى منع تفاقم الأزمات الإنسانية الدولية، ويُسهم في استقرار أمن العالم وازدهاره، ويقطع الطريق على الجماعات الإرهابية في استغلال المناطق الهشة التي تعاني بسبب عدم الاستقرار كملاذ آمن لعملياتهم الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار الدول والمناطق والعالم أجمع.


ودعا الدكتور الواصل، الأشقاء في أفغانستان إلى نبذ العنف وحفظ الأمن في المجتمع الأفغاني، وإحلال السلام الذي يحقق تطلعات الشعب الأفغاني وآماله، واحترام حقه في العيش بأمن وكرامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين

السعودية ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين

السعودية تحقق تفوقا عالميا في الخدمات الإلكترونية والتفاعل مع المواطنين

السعودية تحقق تفوقا عالميا في الخدمات الإلكترونية والتفاعل مع المواطنين

السعودية ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين

السعودية ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين

الهيئة السعودية للفضاء تطلق هاكاثون الفضاء لاستقطاب المبتكرين والمطورين

الهيئة السعودية للفضاء تطلق هاكاثون الفضاء لاستقطاب المبتكرين والمطورين